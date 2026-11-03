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При крушении самолета во Флориде погиб американский мультимиллионер с семьей

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 03 ноя 2026 10:48
Фото: Rebecca Blackwell/AP/TASS
Американский мультимиллионер Адам Робинсон, его жена и двое детей погибли при крушении частного самолета Learjet 60 во Флориде 1 ноября. Всего на борту находились девять человек, никто не выжил
44-летний мультимиллионер Адам Робинсон погиб вместе с женой Хелен Шарп, четырехлетней дочерью Эммой и двухлетним сыном Чарли при крушении частного самолета Learjet 60 во Флориде, сообщает New York Post со ссылкой на брата предпринимателя.
По данным издания, Адам Робинсон жил в Остине, основал и возглавлял компании Retention.com и RB2B, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Хелен Шарп занималась керамикой и публиковала в социальных сетях свои работы.
Вместе с семьей на борту самолета находились их подруги Рэйчел Рид и Чарми Фер, а также няня детей Анита Мария Апельидо Сетина. Самолетом управляли 55-летний Джефф Грегори и 20-летняя второй пилот Наталия Филгейрас. Всего на борту самолета находились девять человек — все они погибли. 
Авиакатастрофа произошла 1 ноября. Арендованный Learjet 60, вылетевший на Багамы, упал рядом с парком передвижных домов. По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), которые приводит New York Post, самолет начал разрушаться еще до столкновения с землей. Обломки разбросало в радиусе примерно 800 м. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. 
30 сентября в Зимбабве при крушении вертолета Bell 430 погибли миллионер Викнелл Чивайо и его жена Люси Мутеке. Вместе с ними на борту находились двое пилотов и помощник по безопасности. Все пятеро погибли.
Тэги
крушение США

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