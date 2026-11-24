В результате взрыва газа в многоквартирном доме в селе Кулунда в Алтайском крае погиб один человек, сообщили в региональном СК. По предварительным данным, пострадали 14 человек, пишет ТАСС. Вход в дом временно запрещен, для жителей развернуты два пункта временного размещения

В селе Кулунда Алтайского края при взрыве газа в пятиэтажном доме погиб один человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в СУСК РФ по региону.

«Один человек погиб, мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартире», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, при взрыве пострадали 14 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. В доме живут в общей сложности 127 человек. Вход в него временно запрещен, для жителей развернуты два пункта временного размещения.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил , что сейчас на месте работают пожарные, полиция, Следственный комитет и администрация округа. Из пострадавшей пятиэтажки организована эвакуация. Причины инцидента устанавливаются.