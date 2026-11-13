Проректора «Синергии» Михаила Ерофеева отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил проректора «Синергии» Михаила Ерофеева под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил источник ТАСС. Свою вину проректор не признал. 13 ноября в вузе прошли обыски по делу о хищениях 20 млн руб. По делу также проходит замглавы Росмолодежи Денис Аширов

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста проректору университета «Синергия» по региональному развитию Михаилу Ерофееву, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ему вменяют хищение почти 20 млн руб. при исполнении госконтракта.

«Судом 11 ноября была избрана Михаилу Ерофееву мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнил собеседник агентства. Свою вину проректор не признал, добавил источник.

Адвокат Михаила Ерофеева Валерий Невзоров заявил агентству, что его подзащитный не задержан и находится дома с семьей. По словам правозащитника, обвинение проректору пока не предъявляли. Он также добавил, что университет активно сотрудничает со следствием.

О домашнем аресте для Михаила Ерофеева также сообщал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

13 ноября источник ТАСС сообщил, что Михаила Ерофеева задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В самом университете прошли обыски.

В самой «Синергии» уточнили, что в отношении университета и его сотрудников обвинения не выдвигались. В пресс-службе вуза пояснили, что расследование касается исполнения двух госконтрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 г. В «Синергии» подчеркнули, что все работы в рамках госконтракта были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

РБК со ссылкой на источники писал о задержании замглавы Росмолодежи Дениса Аширова. Как утверждается, ему также вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным РБК, дело связано с исполнением госконтрактов с «Синергией» на 40,5 млн руб. 13 ноября столичный суд также отправил Дениса Аширова под домашний арест.

Росмолодежь оказывает содействие следствию по делу Дениса Аширова, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства. Правоохранителям предоставляют все необходимые данные в рамках законодательства, добавили там.