На Комсомольском проспекте столкнулись четыре автомобиля, один из них загорелся, сообщили в московском депздраве. В результате пострадали пять человек, четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Пять человек пострадали при столкновении четырех автомобилей на Комсомольском проспекте в Москве. После аварии одна из машин загорелась, сообщил столичный департамент здравоохранения в Max.

Четверых пострадавших доставили в городские больницы в состоянии средней степени тяжести. Еще одному человеку медицинскую помощь оказали на месте, уточнили в московском депздраве.

Авария произошла в районе дома №48 на Комсомольском проспекте. На время работы оперативных служб движение по Комсомольскому проспекту было перекрыто на два часа, в период с 15:16 до 17:20 мск, сообщили в московском дептрансе.

Там уточнили , что аварию спровоцировал водитель автомобиля Lixiang, который превысил разрешенную скорость и выехал на перекресток на на красный сигнал светофора.

В дептрансе заявили, что водителю грозит административная ответственность сразу по нескольким статьям КоАП РФ. «Такое поведение на дороге недопустимо и опасно для жизни окружающих», — подчеркнули в ведомстве.