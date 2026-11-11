Разрыв между средней пенсией работающих в регионах РФ составил 22 тыс. рублей

В октябре 2026 г. разница между средними пенсиями работающих пенсионеров в регионах России составила 22,1 тыс. руб. Максимальные выплаты зафиксированы на Чукотке, минимальные — в Дагестане

В октябре 2026 г. разрыв между максимальной и минимальной средней пенсией работающих пенсионеров в регионах составил 22,1 тыс. руб., следует из данных Социального фонда России.

По состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсии в России был зафиксирован на Чукотке — 39,73 тыс. руб. В Дагестане размер выплаты был минимальным по стране — 17,62 тыс. руб.

Средняя пенсия работающих в России достигла в октябре 24 тыс. руб., неработающих — 25,85 тыс. руб. В Москве работающие пенсионеры получают в среднем выплату в 27,3 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 27,9 тыс. руб.

В целом по стране средний размер пенсии на 1 октября составлял 25,5 тыс. руб.