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Разрыв между средней пенсией работающих в регионах РФ составил 22 тыс. рублей

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 10:57
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
В октябре 2026 г. разница между средними пенсиями работающих пенсионеров в регионах России составила 22,1 тыс. руб. Максимальные выплаты зафиксированы на Чукотке, минимальные — в Дагестане
В октябре 2026 г. разрыв между максимальной и минимальной средней пенсией работающих пенсионеров в регионах составил 22,1 тыс. руб., следует из данных Социального фонда России.
По состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсии в России был зафиксирован на Чукотке — 39,73 тыс. руб. В Дагестане размер выплаты был минимальным по стране — 17,62 тыс. руб. 
Средняя пенсия работающих в России достигла в октябре 24 тыс. руб., неработающих — 25,85 тыс. руб. В Москве работающие пенсионеры получают в среднем выплату в 27,3 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 27,9 тыс. руб.
В целом по стране средний размер пенсии на 1 октября составлял 25,5 тыс. руб.
В 2027 г. средний размер пенсий неработающих россиян достигнет 30,2 тыс. руб., сообщили в Соцфонде России. Повышение выплаты коснется 37,5 млн человек.
Тэги
Пенсии Пенсионеры

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