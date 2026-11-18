Суд в Москве оштрафовал редактора Sota (организация признана нежелательной на территории РФ и СМИ-иноагентом) Алексея Обухова на 300 тыс. руб. за нарушение законодательства об иноагентах. Власти РФ считают, что издание пытается дестабилизировать обстановку в стране

Останкинский районный суд оштрафовал редактора интернет-проекта Sota (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алексея Обухова на 300 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в уполномоченный орган сведений о деятельности иноагента).

Сайт издания Sota заблокирован Роскомнадзором на территории РФ. В мае 2024 г. Генпрокуратура признала деятельность Sota media нежелательной. Согласно позиции ведомства, издание пытается дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, а его материалы дискредитируют органы госвласти и ВС РФ.

Алексей Обухов является аффилированным с иноагентом лицом, но отдельно в реестр Минюста не включен. Журналист проживает в Литве, где получил политическое убежище.