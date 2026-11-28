Рэпер Macan завершил службу в ЦСН «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. За срочную службу 24-летний Андрей Косолапов получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени за высокие показатели в боевой подготовке

Рэпер Macan (настоящее имя: Андрей Косолапов) завершил прохождение срочной службы. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Все хорошо, спасибо», — сказал музыкант, отвечая на вопрос издания о том, как прошла служба.

Друзья и коллеги встретили артиста у военной части. Они поздравили его с окончанием службы, после чего музыкант сел в новый автомобиль, привезенный специально для него.

Музыкант прошел курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Во время службы он охранял общественный порядок и обеспечивал безопасность населения в Московском регионе.

За срочную службу 24-летний Андрей Косолапов получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени за высокие показатели в боевой подготовке.