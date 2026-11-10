Reuters: Boeing сократит 5% сотрудников подразделения коммерческой авиации

Подразделение коммерческих самолетов Boeing сократит 5% сотрудников. В письме главы подразделения сотрудникам говорится о переизбытке персонала. Меру примут из-за проблем с наращиванием объемов выпуска реактивных пассажирских судов
Подразделение коммерческих самолетов Boeing планирует сократить 5% сотрудников из-за трудностей с увеличением объемов производства реактивных пассажирских воздушных судов, пишет
Reuters со ссылкой на внутренний меморандум, который директор подразделения Стефани Поуп разослала сотрудникам 9 ноября.
В документе говорится о планах компании «скорректировать темпы наращивания производства, чтобы предоставить нашим заводам и партнерам по цепочке поставок дополнительное время для достижения стабильности», и вызванном этим переизбытке персонала. В компании уточнили, что сокращения будут происходить как за счет естественной убыли кадров, так и через принудительные увольнения — уведомления сотрудникам разошлют не ранее декабря.
Как напомнило агентство, в некоторых штатах Boeing обязана предупреждать персонал о предстоящем увольнении за 60 дней.
В октябре гендиректор Boeing Келли Ортберг говорил
, что компания в этом году не достигнет целевых показателей по производству и поставкам Boeing 737. Сейчас там ожидают наращивания производства до 47 воздушных судов в месяц в начале будущего года. Ранее такие темпы предполагалось достичь достичь к лету 2026 г., указало агентство.
В 2025 г. Boeing вернула
лидерство в авиастроении, поставив наибольшее количество самолетов с 2018 г. и обогнав впервые за семь лет европейского конкурента Airbus по чистым заказам (с учетом отмененных сделок), сообщил Reuters со ссылкой на данные компании. В частности, в декабре 2025-го Boeing поставила рекордные с 2023 г. 63 самолета.