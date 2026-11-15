Пекин выступил против обсуждения украинского конфликта на трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Москва, напротив, хотела бы обсудить ситуацию на Украине, а Дональд Трамп намерен сосредоточиться на контроле над ядерными вооружениями

Пекин выступает против включения украинского конфликта в повестку саммита России, США и Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Москва, напротив, хотела бы обсудить ситуацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин якобы рассчитывает использовать встречу для достижения договоренностей об окончании конфликта на условиях России.

Американский президент Дональд Трамп намерен сосредоточиться на вопросе контроля над ядерными вооружениями. Для лидера КНР Си Цзиньпина такая встреча связана с рисками: Пекин не хочет участвовать в обсуждении ядерного разоружения на условиях, которые предполагают равные ограничения для Китая, США и России.

Associated Press также сообщает , что Дональд Трамп не планирует поднимать тему Украины на встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.