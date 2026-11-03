Росимущество продаст часть акций «Совкомфлота»

Росимущество сообщило о намерении продать 7,8% минус одну акцию «Совкомфлота». Акции компании на Мосбирже на фоне этой новости падали почти на 4%

Росимущество планирует продать часть пакета акций «Совкомфлота», следует из сообщения агентства. Речь идет о доле в размере 7,8% минус одна акция.

Заявки от юрлиц на участие в отборе принимаются с 3 по 17 ноября, сказано в сообщении. Конверты с заявками будут вскрыты 18 ноября.

Сейчас государству принадлежит 82,8% компании, 15,5% — миноритариям, еще 1,7% приходится на квазиказначейский пакет, следует из информации на сайте «Совкомфлота».

По итогам отбора компания, которая будет назначена организатором торгов, должна будет обеспечить оценку рыночной стоимости реализуемого пакета акций «Совкомфлота», а также подписать договор купли-продажи с покупателем от имени государства. Кроме того, компания должна будет предложить варианты структуры сделки, которые позволят максимизировать прибыль бюджета от продажи актива.

3 ноября акции «Совкомфлота» в ходе торгов на Мосбирже падали почти на 4% — до 83,53 руб. К 14:42 мск падение замедлилось до 3,43% или 84,12 руб. за бумагу.

По итогам 2025 г. «Совкомфлот» получил скоррестированный чистый убыток в размере $6 млн против скорректированной чистой прибыли в $509 млн годом ранее, следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Выручка компании за прошлый год уменьшилась на 30%, до $1,31 млрд. EBITDA сократился на 49,5% — до $526 млн.