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Росимущество продаст часть акций «Совкомфлота»

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 03 ноя 2026 15:05
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Росимущество сообщило о намерении продать 7,8% минус одну акцию «Совкомфлота». Акции компании на Мосбирже на фоне этой новости падали почти на 4%
Росимущество планирует продать часть пакета акций «Совкомфлота», следует из сообщения агентства. Речь идет о доле в размере 7,8% минус одна акция.
Заявки от юрлиц на участие в отборе принимаются с 3 по 17 ноября, сказано в сообщении. Конверты с заявками будут вскрыты 18 ноября. 
Сейчас государству принадлежит 82,8% компании, 15,5% — миноритариям, еще 1,7% приходится на квазиказначейский пакет, следует из информации на сайте «Совкомфлота». 
По итогам отбора компания, которая будет назначена организатором торгов, должна будет обеспечить оценку рыночной стоимости реализуемого пакета акций «Совкомфлота», а также подписать договор купли-продажи с покупателем от имени государства. Кроме того, компания должна будет предложить варианты структуры сделки, которые позволят максимизировать прибыль бюджета от продажи актива.
3 ноября акции «Совкомфлота» в ходе торгов на Мосбирже падали почти на 4% — до 83,53 руб. К 14:42 мск падение замедлилось до 3,43% или 84,12 руб. за бумагу.
По итогам 2025 г. «Совкомфлот» получил скоррестированный чистый убыток в размере $6 млн против скорректированной чистой прибыли в $509 млн годом ранее, следует из финансовой отчетности компании по МСФО. Выручка компании за прошлый год уменьшилась на 30%, до $1,31 млрд. EBITDA сократился на 49,5% — до $526 млн.
В 2026 г. доходы российского бюджета от приватизации уже превысили 300 млрд руб. при изначальных планах в 100 млрд руб., сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК в начале сентября. По его прогнозам, по итогам этого года показатель может составить 500 млрд руб.
Тэги
Росимущество Акции Компании продажа

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