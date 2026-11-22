Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю, если число учеников соответствует проектной вместимости зданий. Также школам предложили предусмотреть не менее трех каникул продолжительностью минимум семь дней каждые и равномерно чередовать учебу и отдых

Роспотребнадзор рекомендовал пятидневную учебную неделю для всех школьников при условии, что количество учащихся соответствует проектной вместимости зданий, сообщает агентство «РИА Новости», ознакомившееся с документом ведомства.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», — говорится в документе.

Сейчас в некоторых школах сохраняется шестидневная неделя с занятиями по субботам. Решение о введении такого режима образовательные организации принимают самостоятельно.

Также ведомство рекомендует организовать не менее трех каникулярных периодов продолжительностью минимум семь дней каждый. Роспотребнадзор рекомендует равномерно чередовать периоды учебы и отдыха, чтобы предотвратить переутомление детей. В качестве примера ведомство привело схему, при которой после пяти-шести недель занятий следует неделя каникул.