Правительство России продлило до 31 марта запрет на вывоз авиационного керосина, включая приобретенный на биржевых торгах. Запрет не затронет поставки топлива по международным межправительственным соглашениям

Запрет на экспорт авиакеросина продлен до 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 г. до 31 марта 2027 г. включительно», — говорится в сообщении.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине. Мера не затронет поставки по международным межправительственным соглашениям.

Предыдущее аналогичное постановление действовало до 30 ноября.