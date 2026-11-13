Росстат оценил рост ВВП России в третьем квартале в 1%

ВВП России в третьем квартале 2026 г. вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Рост поддержали торговля, общепит, обрабатывающая промышленность и строительство. В Минэкономразвития отметили, что результат оказался выше ожиданий ведомства

ВВП России в третьем квартале 2026 г. вырос на 1% год к году, следует из предварительной оценки Росстата. По данным Минэкономразвития, во втором квартале рост составлял 1,3%, а по итогам девяти месяцев — 0,8%.

Среди отраслей, которые в наибольшей степени повлияли на рост ВВП в третьем квартале, Росстат выделил сферу общественного питания (+5,2%) и розничную торговлю (+4,2%). Грузооборот увеличился на 2,7%, обрабатывающие производства — на 2,5%, строительство — на 2%.

В то же время снижение продемонстрировали сельское хозяйство (-3,9%), пассажирооборот (-3%), добыча полезных ископаемых (-2,7%) и оптовый товарооборот (-0,7%).

В Минэкономразвития сообщили, что предварительная оценка Росстата за третий квартал оказалась несколько выше расчетов министерства, основанных на оперативных данных. По оценке ведомства, экономику поддержал внутренний спрос, а основной вклад в рост обрабатывающей промышленности внесли машиностроение и металлургия.

«Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза», — отметили в министерстве.

Согласно прогнозу Минэка, ВВП России в 2026 г. увеличится на 0,6%. В 2027 г. ведомство ожидает рост экономики на 1,4%, в 2028-м — на 1,9%, в 2029-м — на 2,4%.