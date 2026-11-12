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«Сбер» спрогнозировал инфляцию на уровне 4,5–5% в 2027 году

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 12:20
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
В следующем году инфляция в России составит 4,5–5%, а в 2028–2029 гг. стабилизируется вблизи 4%, ожидают в Сбербанке. По словам зампреда правления банка Тараса Скворцова, это позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 г. 
Сбербанк ожидает замедления инфляции в России до 4,5–5% в 2027 г. Такой прогноз представил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на Дне инвестора в рамках презентации стратегии до 2029 г.
Вблизи целевых 4% инфляция закрепится в 2028–2029 гг., ожидают в Сбербанке. «Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 г.», — заявил Тарас Скворцов.
Рост ВВП России в следующем году Сбербанк прогнозирует на уровне 1,2–1,7%, а в среднем за ближайшие три года — на 1,5% ежегодно.
Осторожное снижение ставки и жесткие требования ЦБ к банкам будут ограничивать рост кредитования, считает Тарас Скворцов. В 2027 г. «Сбер» ожидает увеличения корпоративного кредитования в банковском секторе на 10–12%, розничного — на 7–9%. На трехлетнем горизонте рост кредитования населения будет обеспечен прежде всего ипотекой и автокредитами, добавил Тарас Скворцов. 
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 9 ноября находится на уровне 6,98%. ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция будет находиться в пределах 7,1–7,6%, а к целевым 4% выйдет уже в 2027 г. В Минэкономразвития прогнозируют, что инфляция по результатам этого года составит 6,8%.
Тэги
Сбер Инфляция ВВП

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