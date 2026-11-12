«Сбер» спрогнозировал инфляцию на уровне 4,5–5% в 2027 году

В следующем году инфляция в России составит 4,5–5%, а в 2028–2029 гг. стабилизируется вблизи 4%, ожидают в Сбербанке. По словам зампреда правления банка Тараса Скворцова, это позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 г.

Сбербанк ожидает замедления инфляции в России до 4,5–5% в 2027 г. Такой прогноз представил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на Дне инвестора в рамках презентации стратегии до 2029 г.

Вблизи целевых 4% инфляция закрепится в 2028–2029 гг., ожидают в Сбербанке. «Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 г.», — заявил Тарас Скворцов.

Рост ВВП России в следующем году Сбербанк прогнозирует на уровне 1,2–1,7%, а в среднем за ближайшие три года — на 1,5% ежегодно.

Осторожное снижение ставки и жесткие требования ЦБ к банкам будут ограничивать рост кредитования, считает Тарас Скворцов. В 2027 г. «Сбер» ожидает увеличения корпоративного кредитования в банковском секторе на 10–12%, розничного — на 7–9%. На трехлетнем горизонте рост кредитования населения будет обеспечен прежде всего ипотекой и автокредитами, добавил Тарас Скворцов.