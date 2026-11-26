Потери российского бизнеса из-за блокировок платежей через Google Pay ежемесячно могут составлять около 4,2 млрд руб., сообщили в «Ростелекоме». Там указали, что из-за ограничений граждане не могут совершать покупки внутри приложений

Потенциальные потери бизнеса в России от блокировки платежей в Google Play с 2022 г. оцениваются примерно в 4,2 млрд руб. ежемесячно. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«По оценкам участников рынка, с 2022 г. потенциальные потери из-за блокировки платежей Google Pay для нашего бизнеса составляли 4,2 млрд руб. ежемесячно, что достаточно существенно», — сказал он ( цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что из-за ограничений россияне не могут совершать покупки внутри приложений, оформлять и продлевать подписки без использования обходных схем, передает ТАСС. По словам Дария Халитова, у бизнеса также нет возможностей для продвижения, в частности, отключен сервис Google Ads. Он добавил, что все это говорит, что зависимость от зарубежных цифровых систем и платформ «создает действительно существенный финансовый риск для российской экономики».