Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на телевизоры с функцией Smart-TV, сообщили в Минцифры. Пользоваться программой владельцы устройств смогут по своему желанию

Правительство утвердило решение об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Правительство подписало постановление, которое создаёт правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Это не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно», — говорится в сообщении.

Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 г., скорректируют с учетом RuStore. Минцифры должно представить предложения по его изменению до 1 марта 2027 г.

В ведомстве пояснили, что решение обеспечит «гарантированный доступ к российским сервисам» на умных телевизорах. Через RuStore можно будет устанавливать в том числе приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.