Суд в Томске взыскал с бывшего владельца холдинга «КДВ Групп» Дениса Штенгелова 5,44 млрд руб. в пользу компаний холдинга, передает ТАСС. Основанием стало признание договоров займа и открытия возобновляемой заемной линии недействительными

«Кондитерус Ком», которые входят в холдинг «КДВ Групп», о взыскании с бывшего владельца холдинга Дениса Штенгелова 5,44 млрд руб, Суд в Томске удовлетворил требования компаний «КДВ», «Боавишта» и«Кондитерус Ком», которые входят в холдинг «КДВ Групп», о взыскании с бывшего владельца холдинга Дениса Штенгелова 5,44 млрд руб, сообщает ТАСС из зала суда.

Решение было принято после того, как суд признал недействительными три договора займа и договор об открытии возобновляемой заемной линии. В пользу АО «Кондитерус Ком» суд взыскал 1,602 млрд руб., АО «Боавишта» — 850 млн руб., АО «КДВ» — 1,991 млрд и 1,1 млрд руб. по двум сделкам. Также в пользу «КДВ» взысканы расходы на госпошлину в размере 10,2 млн руб.

Акции холдинга «КДВ Групп» были обращены в доход государства в октябре 2025 г. по иску Генпрокуратуры. Ответчиками тогда выступили Денис Штенгелов, его отец Николай и жена Мария Каржилова. Тверской суд Москвы в тот же день признал Дениса Штенгелова и его семью экстремистским объединением. Генпрокуратура утверждала, что отец предпринимателя Николай Штенгелов с 2014 г. участвовал в финансировании украинских формирований, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, а Денис Штенгелов с 2022 г. снабжал ВСУ продовольствием и другими товарами. По оценке надзорного ведомства, капитализация «КДВ Групп» составляла 497 млрд руб. Холдинг выпускает продукцию под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки» и «Три корочки».

Компании просили вернуть суммы основного долга по оспариваемым договорам. Как уточнили ТАСС в суде, в рамках отдельного разбирательства полностью удовлетворен иск другой структуры холдинга — «Камелот-А» — к связанным с Денисом Штенгеловым компаниям KDV-SPORT PTY LTD и FLEXWAY FZCO. Суд признал недействительными несколько договоров в части отчуждения исключительных прав на товарные знаки.

На 26 ноября также назначено заседание по объединенным искам «КДВ Групп» и «Кондитерус Ком» к Денису Штенгелову и нескольким компаниям. Сумма требований по ним составляет 985 млн руб., $5,95 млн, 17,28 млн юаней и 61 тыс. евро, передает ТАСС.