Ирак выставил на продажу самолет Boeing 747SP, который использовался правительством Саддама Хусейна, за $900 тыс., сообщает The Economic Times. Лайнер находится в аэропорту на юге Туниса с 1991 г. вместе с еще одним Boeing 747–200, который также продается за $900 тыс.

Самолет Boeing 747SP, который использовался правительством бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, выставили на продажу за $900 тыс. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на объявление Министерства транспорта Ирака.

Вместе с ним государственная авиакомпания Iraqi Airways продает еще один Boeing 747–200. Оба самолета выпустили в 1982 г. и оснастили двигателями Pratt & Whitney JT9D. Отмечается, что Boeing 747SP был оборудован «каютой, конференц-залом и салоном с креслами-кроватями».

Саддам Хусейн стал президентом Ирака 16 июля 1979 г. и оставался у власти 24 года. 9 апреля 2003 г. американские войска вошли в Багдад, после чего его режим пал. Самого Саддама Хусейна задержали в декабре 2003 г. недалеко от города Тикрит. 30 декабря 2006 г. его казнили.

Каждый борт оценили в $900 тыс., общая стоимость составляет $1,8 млн. The Economic Times отмечает, что лайнеры пытались продать уже несколько раз с 2010 г. В 2023-м Iraqi Airways запрашивала почти в два раза меньше — $494 тыс. за каждый самолет.

Потенциальные покупатели должны внести гарантийный платеж в размере 20% стоимости каждого самолета. Лайнеры продаются в нынешнем состоянии, без технических гарантий. Расходы на оформление собственности, таможню, перевозку и стоянку после передачи также лягут на покупателей, сообщает The Economic Times.

Лайнеры находятся в аэропорту Тозер-Нафта на юге Туниса с 1991 г. Они оказались за пределами страны после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 г. Власти Ирака опасались, что самолеты станут целями авиаударов коалиции под руководством США.