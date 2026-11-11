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ЦБ оценил годовую инфляцию в октябре в 7%

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 21:33
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Годовая инфляция в России по итогам октября составила около 7%, сообщил ЦБ, оценив недельные данные по инфляции. По данным Минэка, годовая инфляция на 9 ноября составила 6,98%. По итогам года ЦБ ожидает инфляцию в диапазоне 7,1–7,6%
Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%, следует из материалов ЦБ по денежно-кредитным условиям и трансмиссии ДКП. Такую оценку Банк России приводит на основе недельных данных по инфляции.
В третьем квартале рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале, указал регулятор. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 6,2% после 4,5% в предыдущем квартале, отметили в ЦБ.
Банк России ожидает, что по итогам года инфляция составит 7,1–7,6%, а к целевым 4% вернется в 2027 г. В Минэкономразвития прогнозируют, что инфляция по результатам этого года составит 6,8%. 
По данным Росстата, с 3 по 9 ноября цены в России выросли на 0,12%, с начала года — на 6,33%. Годовая инфляция по состоянию на 9 ноября составила 6,98%, следует из данных Минэкономразвития. Больше чем на 1% за неделю подорожали куры, яйца и капуста белокочанная (с начала года цены на них выросли на 18,5%, 19,03% и 8,19% соответственно). Сильнее всего с начала года подешевели огурцы — на 32,7%, следует из данных Росстата. 
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% во второй раз подряд. До этого регулятор десять раз подряд опускал ставку. В Банке России объяснили решение умеренными темпами роста экономики и повышенным ценовым давлением. 9 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя инфляция в России с 2022 г. находится на уровне 8,7%. «Это достаточно высокие цифры», — отметила она. 
Тэги
ЦБ Инфляция

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