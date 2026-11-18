Сборная России не включена в список участников отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2028 г. Жеребьевка группового этапа пройдет 6 декабря в Белфасте. В ней примут участие 54 сборные

Сборная России по футболу не будет допущена к жеребьевке отбора на чемпионат Европы 2028 г. Это следует из приложения к циркулярному письму Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

6 декабря в Белфасте пройдет жеребьевка, в которой примут участие 54 сборные. Команды распределят по пяти корзинам и разделят на 12 отборочных групп (по 4–5 участников в каждой). Сборная России по футболу отсутствует в списке участников жеребьевки отборочного турнира.

Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, а также Косово и Сербия не смогут оказаться в одной группе, говорится в документе УЕФА. Групповой этап квалификации пройдет с марта по ноябрь 2027 г., стыковые матчи — в марте 2028 г.