Как минимум семь человек погибли и 97 пострадали из-за взрыва в школе в Афганистане. Причиной взрыва стало вещество для горных работ, которое хранилось в доме рядом с учебным заведением

В результате взрыва в Афганистане погибли семь человек. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени (8:30 мск).Телеканал сообщил о не менее семи погибших и 97 пострадавших в результате инцидента. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным телеканала, причиной взрыва стало вещество для горных работ, которое хранилось в доме рядом с учебным заведением.