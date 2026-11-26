Сравнение генсека НАТО Марка Рютте потерь России в спецоперации на Украине с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны не имеет под собой фактических оснований, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, генсек НАТО взял «с потолка оценки» потерь России за период конфликта

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о потерях России в спецоперации на Украине «взяты с потолка». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Обратили внимание на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он сравнил взятые альянсом с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны», — сказал Сергей Шойгу ( цитата по «РИА Новости»).

По его словам, глава НАТО умолчал о последствиях американского конфликта во Вьетнаме, в результате которого погибло около 3,4 млн человек, включая более 2 млн мирных жителей. Также в соседних Лаосе и Камбодже погибло около 400 тыс. человек.

США сбросили на государства региона около 7,5 млн тонн бомб, что превышает объем бомбардировок всех сторон Второй мировой войны, отметил секретарь Совбеза РФ. Из-за применения вещества «агент оранж» пострадали от 2 млн до 5 млн человек, последствия химических атак ощущаются до сих пор.

Еще одним примером двойных стандартов Сергей Шойгу назвал Афганистан, где в результате 20-летней оккупации Запад стал причиной гибели более 200 тыс. человек.

Западные страны используют манипуляции с цифрами, чтобы представить мифические «успехи» Украины и оправдать свои инвестиции в продолжение конфликта, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.