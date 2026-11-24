Apple TV продлила комедийный сериал «Тед Лассо» на пятый сезон. Производство новых эпизодов планируется начать 14 апреля 2027 г. Сериал ранее получил множество наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус»

Apple TV продлила сериал «Тед Лассо» на пятый сезон. Об этом сообщил Deadline.

Производство новых эпизодов начнется 14 апреля 2027 г. Ожидается возвращение к своим ролям исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса, а также Брендана Ханта (тренер Уиллис Бирд), Ханны Уэддингем (Ребекка Уэлтон), Джереми Свифта (Лесли Хиггинс) и других актеров оригинального состава.

Сюжет сериала рассказывает о тренере Теде Лассо (Джейсон Судейкис), который руководит женской футбольной командой из второго дивизиона. Несмотря на трудности, он быстро завоевывает доверие футболисток и добивается побед.