21 ноября погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины, сообщили в компании. Там заверили, что компания продолжает работу, а команда «Четырех лап» сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь. В посольстве России сообщили, что россияне погибли в ДТП в Чили

Основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе компании.

«Компания продолжает работу, а команда „Четыре лапы“ сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», — говорится в сообщении компании.

О гибели владельцев сети зоомагазинов «Четыре лапы» сообщили La Prensa Austral Radio Magallanes 23 ноября. По информации СМИ, они погибли в ДТП на юге Чили. По версии прокуратуры, которую приводит Radio Magallanes, 21 ноября водитель микроавтобуса из-за усталости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали.

22 ноября в посольстве России в Чили подтвердили гибель двух граждан РФ в ДТП. Там уточнили, что среди пятерых пострадавших также есть двое граждан России.

Андрей и Марина Цыпины были ровесниками, оба родились в 1959 г. В 1992 г. они основали сеть магазинов «Четыре лапы», которая стала крупнейшей в России в сегменте товаров и услуг для животных. Сейчас в компанию входит 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров, штат сотрудников превышает 5 тыс. человек. Под руководством владельцев компания также поддерживала приюты и благотворительные проекты.