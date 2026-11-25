Китайский онлайн-ретейлер Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC). Компанию обвинили в обмане покупателей, сокрытии негативных отзывов и нарушении сроков доставки

Компания Shein выплатит $100 млн для урегулирования претензий властей США. Об этом говорится в сообщении Федеральной торговой комиссии США (FTC).

«Shein выплатит Федеральной торговой комиссии $100 млн, которые будут направлены на возмещение ущерба потребителям, пострадавшим от незаконных действий компании», — отметило ведомство.

Кроме того, Shein будет запрещено вводить покупателей в заблуждение относительно сроков доставки, скрывать негативные отзывы о товарах, отказывать клиентам в надлежащем обслуживании и делать ложные заявления о проверках поставщиков и производителей или отслеживании продукции.

Как утверждает FTC, Shein обещала покупателям быструю и надежную доставку, но в действительности десятки тысяч покупателей столкнулись с задержками или вовсе не получили заказы. Компания не предоставляла актуальную информацию о доставке и не уведомляла о задержках, а служба поддержки не обеспечивала связи для решения проблем потребителей, сказано в сообщении американского ведомства.

По данным FTC, Shein ежедневно отправляет в США около 1 млн посылок, но на сентябрь 2025 г. в компании было всего пять специалистов по работе с клиентами. Их номера не указаны на сайте, а запросы потребителей часто остаются без ответа. Также FTC утверждает, что Shein нарушает закон, систематически скрывая или удаляя негативные отзывы.

Кроме того, компания позиционирует продукцию evoluShein как произведенную на предприятиях, соблюдающих социальные нормы (включая запрет детского и принудительного труда), но Федеральная торговая комиссия отмечает отсутствие аудитов, подтверждающих эти данные.

Также Shein обвиняют в дезинформации о происхождении хлопка: в ряде случаев хлопок, заявленный как американский, на самом деле произведен в Китае. Происхождение хлопка в некоторых товарах вообще невозможно отследить, добавили в FTC.