СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве. По данным «Коммерсанта», пострадал журналист Сергей Заворотный, бывший советник украинского политика Николая Азарова. Его госпитализировали в тяжелом состоянии

После взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет России. На место происшествия выехала следственная группа столичного управления ведомства, обстоятельства произошедшего выясняются.

В результате произошедшего пострадал один человек, пишут «Известия» со ссылкой на источник. По данным «Коммерсанта», пострадавшим мог быть журналист Сергей Заворотный, ранее работавший советником Николая Азарова.

Прохожие оказали пострадавшему первую помощь, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии. Информацию о ранении Сергея Заворотного подтвердил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, после 2014 г. он выступал в российских СМИ как политолог.

По данным «Коммерсанта», под днищем внедорожника сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте. Предварительно, это была магнитная мина. Как уточняет «Коммерсант», дело расследуется как покушение на убийство общеопасным способом (ст. 30 и ст. 105 УК РФ). В дальнейшем его могут переквалифицировать на теракт, уточняет «Коммерсантъ».