Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 120 руб. на акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность составит 3%. Последний день покупки акций под дивиденды — 11 января

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 120 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Датой дивидендной отсечки, на которую определят имеющих право на выплаты акционеров, предлагается установить 12 января 2027 г. В этом случае последним днем для покупки бумаг компаний под дивиденды будет 11 января.

Итоговое решение акционеры примут на общем собрании 28 декабря.

23 ноября акции Ozon в ходе торгов на Мосбирже взлетели на 5,4% — до 3635 руб. на пике. По состоянию на 17:10 мск акции торговались по 3608 руб. (+4,6%). Дивидендная доходность с учетом текущих котировок составит около 3,3%.