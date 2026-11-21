В августе 2026 г. средняя заработная плата в России составила 103 014 руб., увеличившись за год более чем на 10 тыс. руб. В январе — августе 2026 г. средняя номинальная зарплата в стране составила 108,6 тыс. руб., что на 12% больше показателя за аналогичный период прошлого года

Средняя зарплата в России за год выросла более чем на 10 тыс. руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

В августе 2026 г. средняя зарплата составила 103 014 руб., что на более чем 10 тыс. руб. выше показателя августа 2025 г. (92 866 руб.).