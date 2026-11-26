Военный суд арестовал заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрия Грехова. По данным РБК и «Коммерсанта», ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В Кремле заявили, что не располагают информацией об аресте Юрия Грехова

235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство об аресте заместителя главкома ВКС по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Материал об избрании меры пресечения поступил в суд 25 ноября и был рассмотрен в тот же день.

По информации источников РБК «Коммерсанта» , генерал-полковнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами заявил , что не располагает информацией об аресте Юрия Грехова.

Юрию Грехову 64 года. Он окончил Горьковское высшее зенитное ракетное училище ПВО, Военную академию ПВО имени Георгия Жукова и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. С декабря 2013 г. Юрий Грехов занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны. В декабре 2018 г. возглавил эти войска, став заместителем главнокомандующего ВКС. В 2021 г. Юрий Грехов был назначен заместителем главнокомандующего ВКС по вооружению. В июне того же года ему присвоили звание генерал-полковника.