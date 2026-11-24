Суд в Волгограде ликвидировал благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Представитель регионального управления Минюста в суде заявил, что некоммерческая организация не представила отчетность за 2024, 2025 и 2026 гг.

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск регионального минюста и ликвидировал благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает ТАСС.

Сведения о фонде будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Представитель регионального минюста в суде заявил, что некоммерческая организация нарушает законодательство РФ: фонд не представил отчетность за 2024, 2025 и 2026 гг., а также проигнорировал предупреждения и уклонился от проверок. Иск был подан 3 ноября.

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой был создан в 2013 г. для поддержки талантливых детей из социальных учреждений через спорт. Деятельность НКО включает проведение спортивных праздников и открытие спортплощадок в детских домах и интернатах.