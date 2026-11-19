Международный суд ООН девятью голосами против шести признал Мьянму виновной в геноциде мусульманского меньшинства рохинджа. Это первый случай в истории, когда суд ООН выносит такое решение в отношении государства

Международный суд ООН признал, что прежнее руководство Мьянмы совершило геноцид в отношении этнической группы мусульман рохинджа. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

«Суд постановил, что Мьянма совершила геноцид в отношении народа рохинджа на севере штата Ракхайн в ходе „операции по разминированию“ в 2017 году, нарушив свои обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — отметили в суде.

Мьянму обязали прекратить любые продолжающиеся нарушения конвенции и принять необходимые для этого законодательные изменения, а также установить личности всех причастных к геноциду и привлечь их к ответственности. Кроме того, суд постановил, что власти страны должны предоставить возможность вернуться бежавшим представителям рохинджа и выплатить им компенсации.

Суд установил , что в 2017 г. силы безопасности Мьянмы убили тысячи мирных жителей рохинджа и атаковали беженцев, направлявшихся в Бангладеш. Судьи квалифицировали действия властей как попытку уничтожить значительную часть народа. В Мьянме в ходе разбирательства утверждали, что операция была направлена против боевиков.

В ноябре 2019 г. Гамбия обратилась в Международный суд ООН с требованием признать нарушение Мьянмой обязательств по конвенции, обязать ее прекратить противоправные действия, возместить ущерб жертвам геноцида и предоставить гарантии неповторения нарушений. Спустя два месяца суд вынес постановление о временных мерах в отношении Мьянмы.

Несмотря на возражения Мьянмы по поводу юрисдикции суда и приемлемости иска, в июле 2022 г. суд подтвердил свое право рассматривать дело. В процессе участвовали 11 государств, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Канаду и др. Суд принял их письменные замечания. Публичные слушания дела прошли с 12 по 29 января 2026 г.