Суд на Кубани оправдал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Суд счел вину экс-чиновника недоказанной. Также за ним признано право на реабилитацию
Динской районный суд оправдал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Об этом сообщил
ТАСС по итогам заседания со ссылкой на правоохранительные органы.
Андрею Коробке вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы. Гособвинение просило
назначить экс-чиновнику пять лет тюрьмы.
«Суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о недосказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии», — сообщил собеседник ТАСС.
В итоге бывшего чиновника оправдали. Также за ним признано право на реабилитацию.
Андрея Коробку арестовали 7 апреля 2026 г. Его также освободили от должности вице-губернатора.
Следствие утверждало, что в ноябре 2025 г. Андрей Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение посодействовать в изменении статуса участка в Динском районе с земель промышленной зоны на земли средне этажной застройки для строительства многоквартирных домов. В январе 2026-го застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Андрею Коробке организации «Первореченский спортивный клуб» 15 млн руб. При этом чиновник не исполнил взятые на себя обязательства, похитив деньги.
Сам Андрей Коробка 23 ноября признал вину в мошенничестве и раскаялся в содеянном, передавал ТАСС. Гендиректор строительной компании Сиябанд Намоев на том же судебном заседании заявил
, что родственники обвиняемого возместили ущерб. Он подчеркнул, что не имеет финансовых претензий.
В апреле 2026 г. суд Краснодара арестовал имущество семьи Андрея Коробки и связанных с ним лиц, а затем обратил его в доход государства. У чиновника изъяли
135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих компаниях и право аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. В казну также были переданы все денежные средства Андрея Коробки и связанных с ним граждан.