Суд на Кубани оправдал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Суд счел вину экс-чиновника недоказанной. Также за ним признано право на реабилитацию

Динской районный суд оправдал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС по итогам заседания со ссылкой на правоохранительные органы.

Андрею Коробке вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы. Гособвинение просило назначить экс-чиновнику пять лет тюрьмы.

«Суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о недосказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии», — сообщил собеседник ТАСС.

В итоге бывшего чиновника оправдали. Также за ним признано право на реабилитацию.

Андрея Коробку арестовали 7 апреля 2026 г. Его также освободили от должности вице-губернатора. Следствие утверждало, что в ноябре 2025 г. Андрей Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение посодействовать в изменении статуса участка в Динском районе с земель промышленной зоны на земли средне этажной застройки для строительства многоквартирных домов. В январе 2026-го застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Андрею Коробке организации «Первореченский спортивный клуб» 15 млн руб. При этом чиновник не исполнил взятые на себя обязательства, похитив деньги.

Сам Андрей Коробка 23 ноября признал вину в мошенничестве и раскаялся в содеянном, передавал ТАСС. Гендиректор строительной компании Сиябанд Намоев на том же судебном заседании заявил , что родственники обвиняемого возместили ущерб. Он подчеркнул, что не имеет финансовых претензий.