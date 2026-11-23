Суд в Москве снял арест с недвижимости блогера Елены Блиновской в столице, сообщили «РИА Новости». Речь идет о двух квартирах в ЖК на Серпуховском Валу. В октябре 2025 г. суд сократил срок блогеру с 5 лет до 4,5 года

Арбитражный суд Москвы снял арест с недвижимости блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея в столице, а также запрет сделок с ней. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Решение принято по заявлению Росимущества.

Речь идет о двух квартирах в ЖК «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал. Площадь объектов составляет более 132 и примерно 59 кв. м. Судебное решение также касается четырех машиномест и двух кладовок в том же жилом комплексе. Ранее это имущество было конфисковано в рамках уголовного дела.

17 февраля 2025 г. суд Москвы арестовал объекты недвижимости Елены Блиновской в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили. Блогеру также запретили распоряжаться этим имуществом.

9 ноября к государству перешел двухэтажный дом блогера и ее мужа, расположенный в дачном поселке «Миллениум парк» под Истрой. Также были конфискованы две столичные квартиры и несколько кладовых помещений и парковочных мест.

В марте 2026 г. Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии и штрафу 1 млн руб. Ей также запретили заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Имущество было обращено в доход государства, также удовлетворен гражданский иск на 587 млн руб.