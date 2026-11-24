Тверской районный суд Москвы оштрафовал Нину Хрущеву (признана иноагентом), правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, на 50 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. За последние сутки московские суды также назначили штрафы еще восьми людям, включенным в реестр иноагентов

Правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Хрущева (включена в реестр иноагентов) признана виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере Max.

Тверской районный суд назначил ей административный штраф в размере 50 тыс. руб.

О составлении в отношении Нины Хрущевой протокола 29 октября сообщало «РИА Новости». Минюст включил ее в реестр иноагентов 13 марта. Поводом стало распространение фейков о решениях российских властей, критика спецоперации и участие в создании материалов других иноагентов.

Также 24 ноября Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на 50 тыс. руб. Ее повторно привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Пресненский районный суд назначил штрафы по 50 тыс. руб. оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс (включена в реестр иноагентов) и экономисту Сергею Алексашенко (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Они также привлечены к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Тот же суд оштрафовал социолога Константина Гаазе, кинорежиссера Илью Хржановского, телеведущего Дениса Катаева и общественного деятеля Леонида Невзлина (все они признаны иноагентами). Каждому назначено наказание в размере 40 тыс. руб. по той же статье.

Днем ранее Гагаринский районный суд Москвы назначил штраф в размере 45 тыс. руб. Семену Слепакову (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов).