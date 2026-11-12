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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Евротранса»

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 17:48
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В отношении «Евротранса» введена процедура наблюдения в рамках иска Сбербанка о банкротстве компании. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, сообщает «Интерфакс». В реестр кредиторов включили требования банка в размере около 38 млн руб.
Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Евротранса» (оператор сети АЗС «Трасса»), сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Инстанция признала обоснованным иск о банкротстве «Евротранса», направленный Сбербанком. Суд также включил в реестр кредиторов должника долг «Сберу» в размере около 38 млн руб., из которых 36,6 млн руб. составляют основной долг. Рассмотрение дела по существу назначили на 24 мая 2027 г.
12 ноября акции «Евротранса» на Мосбирже к 17:30 мск падали на 2,9% — до 12,9 руб.
Сбербанк подал иск о банкротстве «Евротранса» в середине октября. В июле о намерении добиться признания компании банкротом объявил банк «Россия».
Финансовые трудности «Евротранса» продолжаются несколько месяцев. В начале сентября компания допустила фактический дефолт по всем выпускам облигаций. В октябре ФНС потребовала признать банкротом ООО «Трасса ГСМ», управляющее сетью АЗС. В начале ноября все 53 АЗС «Трасса» в Московской области прекратили работу.
Тэги
Евротранс Сбербанк Иск

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