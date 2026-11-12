Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Евротранса»

В отношении «Евротранса» введена процедура наблюдения в рамках иска Сбербанка о банкротстве компании. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области, сообщает «Интерфакс». В реестр кредиторов включили требования банка в размере около 38 млн руб.

Арбитражный суд Московской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Евротранса» (оператор сети АЗС «Трасса»), сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Инстанция признала обоснованным иск о банкротстве «Евротранса», направленный Сбербанком. Суд также включил в реестр кредиторов должника долг «Сберу» в размере около 38 млн руб., из которых 36,6 млн руб. составляют основной долг. Рассмотрение дела по существу назначили на 24 мая 2027 г.

12 ноября акции «Евротранса» на Мосбирже к 17:30 мск падали на 2,9% — до 12,9 руб.

Сбербанк подал иск о банкротстве «Евротранса» в середине октября. В июле о намерении добиться признания компании банкротом объявил банк «Россия».