Суд в Гааге запретил китайской компании BYD продавать внедорожник Ti7 в Евросоюзе. Суд счел, что модель нарушает права Jaguar Land Rover на дизайн автомобиля Defender. В BYD отвергли эти выводы и заявили, что намерены обжаловать решение

Окружной суд Гааги запретил продажи внедорожника Fang Cheng Bao Ti7 китайского концерна BYD на территории Евросоюза. Решение принято в рамках предварительного разбирательства по спору с Jaguar Land Rover (JLR), пишет South China Morning Post.

Решение было принято 20 ноября. Суд указал, что в Ti7 воспроизведены характерные и отличительные элементы дизайна внедорожника Defender. Суд также временно запретил производство модели на новом заводе BYD в Венгрии. К моменту вынесения решения предприятие еще не приступило к ее сборке.

BYD заявила о категорическом несогласии с решением, передает Reuters.

«BYD Ti7 — результат собственной независимой дизайнерской работы BYD, он не нарушает никаких прав JLR. Мы используем все правовые возможности, чтобы доказать ошибочность этого решения», — говорится в заявлении компании.

В августе судебные исполнители изъяли бумажные и электронные документы о дизайне Ti7 в офисах BYD в Нидерландах, пишет SCMP. JLR подозревала, что китайский производитель мог нарушить ее права, изучив и воспроизведя конструктивные решения Defender. 12 ноября суд Гааги обязал JLR уничтожить документы, полученные при обысках в Схидаме и Хофддорпе.

Премиальный бренд Fang Cheng Bao концерн BYD запустил в 2023 г. За первые 10 месяцев 2026 г. компания продала за пределами Китая более 1,51 млн автомобилей — на 93,8% больше, чем годом ранее. Глава Shanghai Mingliang Auto Service Чэнь Цзиньчжу отметил, что за спором будут внимательно следить другие китайские автопроизводители, расширяющие зарубежные продажи.