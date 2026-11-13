Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за $4,8 млн

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,875 млн. Меч использовали во многих сценах саги «Звездные войны», в том числе в эпизоде, где Дарт Вейдер говорит: «Я твой отец»

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $4,875 млн. Об этом сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.

Меч использовался в фильмах «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая». В аукционном доме отметили, что меч также использовали в знаменитой сцене, где Дарт Вейдер сообщает Люку Скайуокеру, что он его отец.

Помимо оружия Дарта Вейдера, на аукционе были представлены предметы из всех девяти эпизодов «Звездных войн», а также реквизит из других фильмов и телесериалов. Всего на аукционе было выставлено 28 световых мечей из киновселенной.

Световой меч Дарта Вейдера был продан за рекордную сумму для коллекционных предметов «Звездных войн» и среди всей кинореквизитов данной франшизы, говорится на сайте. Имя покупателя меча не разглашается.