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Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за $4,8 млн

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 13 ноя 2026 16:59
Фото: Heritage Auctions
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,875 млн. Меч использовали во многих сценах саги «Звездные войны», в том числе в эпизоде, где Дарт Вейдер говорит: «Я твой отец»
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $4,875 млн. Об этом сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.
Меч использовался в фильмах «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая». В аукционном доме отметили, что меч также использовали в знаменитой сцене, где Дарт Вейдер сообщает Люку Скайуокеру, что он его отец. 
Помимо оружия Дарта Вейдера, на аукционе были представлены предметы из всех девяти эпизодов «Звездных войн», а также реквизит из других фильмов и телесериалов. Всего на аукционе было выставлено 28 световых мечей из киновселенной.
Световой меч Дарта Вейдера был продан за рекордную сумму для коллекционных предметов «Звездных войн» и среди всей кинореквизитов данной франшизы, говорится на сайте. Имя покупателя меча не разглашается.
Предыдущий рекорд также установил Heritage Auctions. В июле аукционный дом продал световой меч Люка Скайуокера и реквизит отсеченной руки из фильма «Империя наносит ответный удар» за $3,75 млн.
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