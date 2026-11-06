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«Т-Технологии» объявили о планах купить до 100% акций «Циана»

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 12:20
Фото: Мельникова Елена/Агентство «Москва»
«Т-Технологии» планируют приобрести до 100% акций «Циана» по 993,05 руб. за бумагу. Цена предполагает премию в 29,3% к котировкам на дату закрытия основных торгов 5 ноября. Сделку рассчитывают завершить в первом квартале 2027 г.
«Т-Технологии» направили в Банк России добровольное предложение о покупке до 100% акций «Циана». В сообщении группы указано, что акционерам предложат 993,05 руб. за бумагу — на 29,3% выше цены закрытия основных торгов 5 ноября.
Предложение предусматривает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций «Т-Технологий». После рассмотрения Банком России предложение направят в «Циан», а акционеры получат его после того, как совет директоров компании примет рекомендации.
Закрыть сделку планируется в первом квартале 2027 г. после прохождения необходимых процедур и получения согласований. Группа рассчитывает совместно с «Цианом» развивать цифровую платформу полного цикла для операций с недвижимостью.
Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк назвал сделку продолжением стратегии развития специализированных платформ, объединяющих пользователей и бизнес. По его словам, аналогичный подход группа уже применяет в автомобильном сегменте на базе «Авто.ру».
«В случае закрытия сделки „Циан“ продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития Группы „Т-Технологии“ в сегменте недвижимости. Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей команды», — заявил Станислав Близнюк.
На фоне объявления «Т-Технологий» акции «Циана» заметно подорожали. По данным Мосбиржи на 12:00 мск, акции росли на 20,5%, до 937 руб. за штуку.
На начало 2025 г. основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков контролировал 36,9% «Циана». Основателю сервиса Дмитрию Демину принадлежало 7,95%, бывшему главе компании Максиму Мельникову — 6,26%. Еще 30,06% находилось у дочерней Cian Investments Limited. На ее же балансе были зарезервированы дополнительные 9,93% акций без права голоса для программ мотивации сотрудников.
Тэги
Т-Технологии ЦИАН Акции

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