Телеведущая Светлана Куницына скончалась на 57-м году жизни, сообщил ТАСС журналист Павел Лобков. Причиной стали осложнения после операции на сердце

Модель и телеведущая Светлана Куницына умерла в возрасте 56 лет, сообщил ТАСС ее коллега Павел Лобков.

Журналистка ушла из жизни 16 ноября. Причиной смерти стало осложнение после операции на сердечном клапане.

Собеседник агентства рассказал, что Светлану Куницыну подключили к аппарату искусственного кровообращения из-за того, что «у нее в течение нескольких дней не заводилось сердце». Журналистка находилась в медикаментозной коме, но затем ненадолго пришла в себя.

«У нее началось собственное сердцебиение, но вчера она умерла, скорее всего от остановки сердца», — предположил Павел Лобков.

Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х гг. работала в качестве модели у кутюрье Вячеслава Зайцева. В 1987-м принимала участие в организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

В 2000-х Светлана Куницына была обозревателем программы «Намедни» на НТВ. Также вела на канале собственные проекты о моде — «Искусство высокой моды» и «Шинель №5».