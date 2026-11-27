Жители развитых стран стали реже заниматься сексом, а среди молодежи растет доля людей без сексуального опыта, пишет The Economist. Ученые связывают изменения с трудностями поиска партнера, более поздним взрослением и повседневной нагрузкой

Сексуальная активность снижается в разных возрастных группах в Великобритании, США, Франции, Финляндии и других развитых странах, сообщает The Economist.

По данным британского исследования сексуальных отношений и образа жизни Natsal, которые приводит газета, в 2022–2024 гг. британцы в среднем занимались сексом дважды в месяц, в 2010 г. — три раза, а в 1990 г. — четыре. Одним старением населения такое снижение объяснить нельзя, отмечает издание.

Схожие изменения фиксируют исследования и в других странах. Во Франции сексуально активные люди в 2023 г. занимались сексом на 25% реже, чем 20 лет назат. В Финляндии частота интимных контактов сократилась почти с шести раз в месяц в 1992 г. до менее четырех в 2023 г.

Особенно заметны перемены среди молодежи. По данным Natsal, за последнее десятилетие доля британок в возрасте 16–24 лет, никогда не имевших половых партнеров, выросла с 19 до 38%. Среди мужчин того же возраста показатель вырос с 18 до 28%. В Японии доля таких незамужних женщин выросла до 55%. В США доля людей 18–29 лет, живущих с партнером, за десять лет к 2024 г. снизилась на 10 процентных пунктов, до 32%.

Исследовательница Института Кинси Ронда Бальзарини связывает это прежде всего с нехваткой возможностей найти партнера. Среди других возможных причин ученые называют последствия пандемии, использование смартфонов и более поздний переход к самостоятельной жизни. При этом убедительных доказательств того, что секс вытесняют порнография, мастурбация или стриминговые сервисы, пока нет, подчеркивает The Economist.

В сложившихся парах снижение сексуальной активности исследователи связывают в том числе с усталостью, рабочей нагрузкой и заботой о детях.

В России 24% опрошенных в возрасте 18–23 лет сообщили, что не ведут сексуальную жизнь, еще 21% предпочли не отвечать на вопрос о ее наличии и регулярности. Такие данные опубликованы на сайте РОМИР по итогам исследования «Индекс женского здоровья» компании «Гедеон Рихтер». Опрос провели в октябре среди 1,6 тыс. мужчин и женщин. Самый низкий интерес к сексу зафиксирован среди участников 18–23 лет — 6,69 балла из 10, самый высокий — в группе 45–49 лет, 8,31 балла.

Среди занятий, на которые россияне тратят свободное время, секс оказался на девятом месте. Чаще участники опроса называли просмотр фильмов и сериалов, отдых и общение с семьей. Сексолог, основательница Mental Health Center Амина Назаралиева объяснила такую динамику бытовой нагрузкой, тревогой и депрессией, а среди молодежи — также недостатком навыков знакомства и большим количеством времени, проведенного онлайн.