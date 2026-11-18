Тестирование офлайн-платежей цифровым рублем запланировано на осень 2027 г., сообщили в ЦБ. Платежи будут проводиться при отсутствии доступа к интернету — регулятор называл это конкурентным преимуществом новой формы валюты

Банк России запланировал тестирование офлайн-платежей цифровым рублем на осень 2027 г., сообщила пресс-служба регулятора.

«Участники пилота смогут открыть в приложении банка отдельный офлайн-кошелек и в дальнейшем расплачиваться при отсутствии связи», — пояснили в ЦБ.

Использование цифрового рубля офлайн станет его конкурентным преимуществом перед наличными, отмечал регулятор. Об этом, в частности, 8 октября заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин: по его словам, возможность расчетов в цифровых рублях офлайн при ограничениях интернета станет его преимуществом и позволит конкурировать даже с наличными.

12 октября зампредседателя ЦБ Зульфия Кахруманова рассказала , что регулятор в этом году тестировал возможные технические решения, которые позволили бы совершать офлайн-оплату цифровым рублем при отсутствии интернета. «Как это может выглядеть? Например, защищенная SIM-карта в телефоне или другой физический механизм. Переводите средства на этот офлайн-кошелек, если понимаете, что можете оказаться там, где нет мобильного интернета. И спокойно оплачиваете покупки в этом или другом месте», — рассказала зампред ЦБ.

Среди других возможностей цифрового рубля, которые могут появиться в 2027 г., ЦБ назвал появление нескольких новых смарт-контрактов — «умных сделок», расчеты по которым будут проходить автоматически при выполнении заранее оговоренных условий между участниками договора:

Один из таких контрактов предоставит компаниям возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля. В конце операционного дня цифровые рубли с кошелька будут переводиться на банковский счет, а утром — возвращаться обратно, уточнили в Банке России. Там подчеркнули, что это позволит компаниям получать проценты на временно свободные средства, а также проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям.

Второй смарт-контракт даст благотворительным фондам возможность устанавливать условия сбора цифровых рублей в пользу конкретных получателей на своих площадках. Участники пожертвований смогут видеть в режиме реального времени, кому направляются их средства.

В конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала , что регулятор планирует наращивать функционал цифрового рубля. По ее словам, в ближайших планах — попробовать провести платежи без интернета.

Цифровой рубль — форма нацвалюты, выпускаемая в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Он хранится на спецсчетах для граждан и организаций, которые открываются на платформе Банка России, а доступ к ним возможен через привычные мобильные и интернет-банки. Массовый запуск произошел 1 сентября 2026 г.