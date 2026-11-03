ЦБ обвинил Евросоюз в изменении законов ради вмешательства в спор с Euroclear

Банк России обвинил ЕС в изменении законов ради вмешательства в дело Euroclear, говорится в журнале ЕС. Российский регулятор заявил, что Совет ЕС в июле принял новую статью ради влияния на разбирательство, инициированное Euroclear

Банк России обвинил Совет ЕС в изменении санкционного законодательства в целях вмешательства в спор с депозитарием Euroclear, говорится в материалах дела, опубликованных в журнале Европейского союза.

Речь идет об изменениях от 23 июля, позволяющих судам стран ЕС при определенных условиях обязать истцов прекратить разбирательства в судах РФ или отказаться от попыток добиться признания и исполнения вынесенных ими решений в «любой юрисдикции». При этом нарушение предписания повлечет финансовые санкции, соразмерные возможному ущербу.

В ЦБ утверждают, что решение Совета ЕС от 23 июля нарушает европейское законодательство, что указывает на то, что законодательный орган превысил свои полномочия. Банк России также считает, что поправки противоречат принципу территориальной юрисдикции, который закреплен в международном праве. По мнению ЦБ, судебные предписания, которые запрещают признание и исполнение решений, косвенно позволяют судам стран ЕС контролировать осуществление судебных полномочий третьими государствами.

Кроме того, в ЦБ назвали изменения «нарушением права на эффективную судебную защиту, права на частную собственность, общего принципа правовой определенности и обычного принципа иммунитета от принудительного исполнения».

Банк России подал иск к Совету ЕС 15 сентября 2026 г. В регуляторе пояснили , что оспариваемая статья регламента Совета ЕС мешает взыскать средства с Euroclear по решению московского арбитража.