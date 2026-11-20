Банк России предложил снизить минимальную границу тарифного коридора ОСАГО до 1 руб. для всех водителей. Это позволит уменьшить стоимость полисов для аккуратных автовладельцев, на которых приходится более 79% всех продаж годовых страховок

Банк России впервые предложил снизить нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО до 1 руб. для всех транспортных средств и водителей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев — сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок», — говорится в сообщении.

Проект указания ЦБ также предусматривает увеличение верхнего предела базового тарифа ОСАГО: для частных автовладельцев — на 20%, для юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме регулярных перевозок) — на 35%, для общественного транспорта — на 6,6%.

Это позволит сдержать рост цен на полисы для аккуратных и опытных водителей на фоне подорожания запчастей и выплат по ОСАГО, пояснили в ЦБ. За девять месяцев 2026 г. средняя выплата выросла почти на 11%, до 128 тыс. руб., а из-за изменения правил определения стоимости ремонта по ОСАГО она увеличится еще на 10%.

Сейчас при расчете стоимости полиса применяется единый коэффициент территорий (КТ) для всех категорий автовладельцев. При этом транспорт юрлиц в половине случаев попадает в ДТП не по месту регистрации компании. Предлагается ввести для них отдельный КТ и актуализировать его значения, в том числе снизив коэффициенты для многих регионов.

Для обычных водителей предлагается снизить КТ в 32 городах (23 субъекта), где убыточность по ОСАГО сокращается, и повысить его в 39 регионах (12 субъектах) с высоким уровнем убыточности. Рост КТ для безаварийных водителей в этих регионах может компенсироваться более низкой базовой ставкой, уточнил регулятор.

Кроме того, Банк России планирует установить, что при присоединении населенного пункта к крупному городу (с более высоким КТ) стоимость страховки для местных автовладельцев будет меняться постепенно в течение трех лет.