Нерезиденты получат возможность открывать счета цифрового рубля в ноябре 2027 г., сообщили в ЦБ. Среди других новых видов клиентов — нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. У них возможность открывать счета цифрового рубля появится в марте следующего года

Банк России планирует предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля в ноябре 2027 г., следует из плана развития платформы цифрового рубля.

С марта 2027 г. счета цифрового рубля смогут также открывать нотариусы, адвокаты, оценщики и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Массовое внедрение цифрового рубля в России началось 1 сентября 2026 г. 23 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала , что число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тыс., из них 15 тыс. приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

На первом этапе счета цифрового рубля стали доступны клиентам крупнейших банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка. Поэтапное подключение участников продолжится: с сентября 2027 г. к платформе должны присоединиться банки с универсальной лицензией и их клиенты с годовой выручкой от 30 млн руб., а с сентября 2028 г. — остальные банки и компании с выручкой от 20 млн руб.