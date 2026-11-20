Из Турции выехали 17 из 34 россиянок, задержанных во время полицейских рейдов в ночных клубах Анкары в конце октября, сообщило посольство России в Турции. Остальные продолжают находиться в депортационном центре «Акьюрт»

17 россиянок, задержанных в конце октября во время полицейских рейдов в ночных клубах Анкары, покинули Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре.

«Часть задержанных остаются в депортационном центре Акьюрт», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что продолжают следить за ситуацией и оказывать россиянкам необходимую консульскую помощь.