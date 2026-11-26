У берегов Ибицы затонул танкер Med Emre с 7 тыс. тонн дизельного топлива. Один человек погиб, шесть человек пострадали, сообщили в службе экстренной помощи Балеарских островов. Для оценки последствий возможного разлива топлива и ликвидации загрязнения были направлены специализированное судно и самолет морской спасательной службы

Танкер Med Emre затонул у берегов Ибицы, один член экипажа погиб. Об этом сообщили в службе экстренной помощи Балеарских островов.

«Из 17 членов экипажа семь были перевезены на Ибицу. Один был доставлен непосредственно в больницу Can Misses, где была подтверждена его смерть», — говорится в сообщении.

Еще шестерых пострадавших также доставили в больницы. У них зафиксированы незначительные ранения и переохлаждение.

Танкер под флагом Мальты, следовавший из Альхесираса в Барселону, затонул в ночь на 26 ноября в 25 морских милях к северо-востоку от Ибицы. По данным спасателей, судно предназначалось для перевозки химических веществ, но было загружено дизельным топливом. Оно перевозило около 7 тыс. тонн дизельного топлива.

Причины произошедшего не приводятся. Сейчас испанские власти собирают информацию об аварии и возможном ущербе для принятия необходимых мер. Для оценки последствий возможного разлива топлива направлены судно, специализирующееся на ликвидации загрязнений, и самолет морской спасательной службы.