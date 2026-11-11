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Участники саммита ОДКБ лишили Армению права голоса в организации

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 18:03
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Армению лишили права голоса в ОДКБ, сообщил Дмитрий Песков по итогам саммита организации. Он объяснил, что Ереван несколько лет не выполнял перед ОДКБ своих обязательств. Вопрос об исключении Армении не обсуждался, уточнил генсек ОДКБ
Участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лишили Армению права голоса в организации. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».
«В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, и руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — сказал Дмитрий Песков.
На саммите ОДКБ вопрос об исключении Армении не стоял, заявил генсек организации Таалатбек Масадыков. 
10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не планирует исключать Армению из ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, заявка на выход из этих организаций от Еревана не поступала. При этом глава МИД РФ напомнил, что, согласно статье 25 устава ОДКБ, страна, имеющая задолженность по бюджету более двух лет, лишается права голоса. 
Армения с февраля 2024 г. заморозила участие в ОДКБ, но официально о выходе из организации не заявляла. 28 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не видит возможности вернуться к полноценному участию в ОДКБ.
Тэги
Армения ОДКБ Дмитрий Песков

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