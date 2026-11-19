Американский актер Ларри Пойндекстер умер в возрасте 66 лет, сообщает Deadline. Он известен по ролям в сериалах «Друзья», «Дни нашей жизни» и «Санта-Барбара». Актер скончался спустя несколько дней после того, как его сбила машина

Американский актер Ларри Пойндекстер, снимавшийся в сериале «Друзья», умер в возрасте 66 лет, сообщает Deadline.

Он скончался 18 ноября, через четыре с половиной дня после того, как его сбила машина в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе. Ларри Пойндекстер переходил улицу, когда попал под автомобиль. Актера госпитализировали с переломами ребер. На 18 ноября ему была назначена операция, но утром того же дня он внезапно умер.

Ларри Пойндекстер родился 16 декабря 1959 г. в Далласе (штат Техас). За более чем 40 лет карьеры он снялся почти в 200 фильмах и сериалах. Актер появлялся в сериалах «Друзья», «Дни нашей жизни», «Санта-Барбара», «Морская полиция: Спецотдел», «Как я встретил вашу маму», «Касл» и «Менталист». Последней работой актера стала роль в четвертом сезоне «Линкольна для адвоката», который вышел в 2026 г.

В 1990-х Ларри Пойндекстер был вокалистом кантри-группы The High Lonesome. У него остались жена Кэрол Критцер и двое сыновей.