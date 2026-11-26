Бывший гитарист британской группы Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65 лет, сообщили члены его семьи и участники группы. В 2018 г. у него диагностировали рак предстательной железы

Гитарист Энди Тейлор, выступавший в составе британской группы Duran Duran, скончался 23 ноября, ему было 65 лет, говорится в совместном заявлении семьи музыканта и участников группы, опубликованном в аккаунте Duran Duran Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Гитарист Энди Тейлор, любимый муж, отец и дедушка, умер после долгой и отважной борьбы с раком простаты. Ему было 65 лет. Энди умер у себя дома, в окружении семьи», — говорится в заявлении.

Супруга музыканта Трейси Тейлор рассказала, что семья всегда оставалась для него приоритетом, несмотря на насыщенную музыкальную карьеру. Она также поблагодарила поклонников за поддержку во время его болезни. «Для всего мира Энди был блестящим гитаристом, но для нас — самым замечательным мужем, любящим отцом и дедушкой, который невероятно гордился своими внуками. Он был опорой нашей семьи», — отметила Трейси Тейлор.

Участники Duran Duran подчеркнули вклад Энди Тейлора в звучание группы и ее международный успех. «Энди был с нами с самого начала нашей истории. С того момента, как он приехал в Бирмингем с северо-востока Англии с гитарой и непоколебимой верой в то, чего мы можем достичь, он привнес в нашу музыку неизгладимый огонь и дерзостью», — сказано в заявлении.