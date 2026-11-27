В возрасте 80 лет умер бывший заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт, сообщила The New York Times. В администрации президента Билла Клинтона он отвечал за отношения с Россией и другими бывшими советскими республиками

В США на 81-м году жизни лет умер бывший заместитель госсекретаря США, главный советник экс-президента Билла Клинтона по России Строуб Тэлботт. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на его супругу Барбару Лазар Ашер.

Его сын Девин Тэлботт уточнил , что смерть наступила после продолжительной болезни. Строуб Тэлботт ушел из жизни в своем доме в Ист-Хамптоне (штат Нью-Йорк).

Строуб Тэлботт родился 25 апреля 1946 г. в Дейтоне (штат Огайо). Окончил Йельский университет (признан нежелательным на территории РФ), специализировался на исследованиях русской литературы и истории. Затем получил степень магистра в Оксфордском университете, где его соседом по комнате был будущий президент США Билл Клинтон.

До перехода на государственную службу он 21 год работал в журнале Time: освещал события в Восточной Европе, деятельность Госдепартамента и Белого дома, возглавлял вашингтонское бюро и был обозревателем по международным вопросам.

Также стажировался в московском бюро журнала Time. После стажировки издание попросило его перевести просочившиеся в прессу мемуары Никиты Хрущева, написанные после его отставки. Они были опубликованы на английском языке в 1970 г.

Строуб Тэлботт занимал пост заместителя госсекретаря США с 1994 по 2001 гг. В администрации Билла Клинтона Строуб Тэлботт отвечал за отношения с Россией и другими бывшими советскими республиками. Он участвовал в переговорах с на тот момент президентом РФ Борисом Ельциным и помогал американскому лидеру выстраивать с ним личные отношения. В 1999 г. Строуб Тэлботт участвовал в переговорах, которые привели к завершению войны в Косово.

После ухода из Госдепартамента в 2002 г. Строуб Тэлботт возглавил Брукингский институт. Он руководил организацией до 2017 г. и написал более десятка книг, в том числе книгу «Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии».